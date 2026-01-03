Crans-Montana la notizia su Chiara Costanzo | l’annuncio del padre Andrea

Il padre di Chiara Costanzo, Andrea, ha annunciato ufficialmente la scomparsa della figlia. L’episodio si è verificato durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, dove la comunità locale e i presenti hanno assistito a un evento che ha suscitato grande tristezza e dolore, segnando profondamente la narrazione della cronaca recente.

La notte di Capodanno a Crans-Montana, dove migliaia di persone avevano scelto di salutare l’arrivo del nuovo anno tra musica e festeggiamenti, si è trasformata in una delle pagine più dolorose della cronaca recente. Nel cuore della località svizzera, il locale Le Constellation è stato teatro di un incendio devastante, scoppiato nelle prime ore del 1° gennaio, che ha seminato panico e distruzione tra i presenti. Da subito, tra le famiglie e gli amici dei ragazzi presenti quella sera, si è fatta strada l’angoscia per chi non rispondeva più al telefono e risultava irreperibile. Tra quei nomi, con il passare delle ore, c’era anche quello di Chiara Costanzo, 16 anni, arrivata nel club insieme ad alcuni amici per trascorrere una serata che avrebbe dovuto essere di spensieratezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

