Crans-Montana la famiglia del genovese disperso | Aspettiamo il Dna non perdiamo la speranza
La famiglia di Edoardo Galeppini, disperso a Crans-Montana, attende con pazienza i risultati del test del DNA, mantenendo viva la speranza di ritrovarlo. Mentre Federgolf esprime il dolore per la scomparsa del giovane genovese, i familiari continuano a confidare in un esito positivo e nel ritorno del loro caro.
La famiglia di Edoardo Galeppini non si arrende, ma Federgolf piange già il giovane genovese disperso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
