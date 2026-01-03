Crans-Montana la famiglia del genovese disperso | Aspettiamo il Dna non perdiamo la speranza

La famiglia di Edoardo Galeppini, disperso a Crans-Montana, attende con pazienza i risultati del test del DNA, mantenendo viva la speranza di ritrovarlo. Mentre Federgolf esprime il dolore per la scomparsa del giovane genovese, i familiari continuano a confidare in un esito positivo e nel ritorno del loro caro.

Incendio di Crans Montana, la Liguria si stringe intorno alla famiglia di Emanuele; Tragedia di Crans-Montana, disperso un 16enne genovese, un altro è riuscito a scappare dalle fiamme; Crans-Montana, un ragazzo genovese scampato al disastro: Noi siamo stati fortunati; La passione per il golf, il tifo per il Genoa: chi era Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana.

