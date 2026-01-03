Crans-Montana la comunità dei milanesi in lutto | Quel locale un bunker senza uscite ora vogliamo verità e giustizia

Crans-Montana, nota località di montagna, è al centro di un grave episodio che ha coinvolto la comunità italiana. La vicenda riguarda un locale, descritto come un ambiente chiuso e senza vie d'uscita, che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e i visitatori. La richiesta di verità e giustizia si fa strada tra le persone, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali su quanto accaduto.

Milano, 3 gennaio 2026 – Famosa per lo sci e le attività estive. Amata da stelle dello spettacolo e dello sport ma non solo. Turismo d’élite fin dagli anni ’60. Ma è bastato un attimo per trasformare Crans-Montana, nel Canton Vallese, Svizzera, da meta di lusso a luogo di tragedia. Fiori, candele e messaggi di fronte al bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, 2 gennaio 2026. ANSA BENOIT GIROD Turismo d’élite. Oggi le lacrime sono anche milanesi (due sedicenni, Chiara Costanzo e Achille Osvaldo Giovanni Barosi sono dispersi, una coetanea è in coma, ricoverata a Zurigo, altri sono feriti ), in questo luogo che molti cittadini residenti all’ombra della Madonnina da decenni hanno eletto a paradiso per le vacanze, data la vicinanza con la metropoli e la fama, scegliendola come meta prediletta, punto di riferimento per chi cerca lusso, paesaggi mozzafiato, sci di qualità e privacy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, la comunità dei milanesi in lutto: “Quel locale un bunker senza uscite, ora vogliamo verità e giustizia” Leggi anche: Crans-Montana, le testimonianze: “La gente usciva urlando, quel locale è una trappola” Leggi anche: Strage Crans-Montana, l’esperto antincendio: “Quel locale non doveva avere una sola uscita di sicurezza” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, la diretta: identificati 40 morti. Tajani: «Sei italiani dispersi», 11 i feriti - E' ancora in corso l'identificazione delle circa 40 vittime del devastante incendio in un locale di Crans- ilmessaggero.it

