A Crans-Montana, i gestori del locale Le Constellation, Jessica Maric e Jacques Moretti, sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. L’inchiesta riguarda un episodio avvenuto nella serata in questione, durante la quale un testimone ha riferito che i presenti hanno commentato la situazione come “una catastrofe”. La vicenda è attualmente al centro di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

I gestori del locale Le Constellation di Crans-Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric, sono indagati per omicidio colposo. Le autorità investigano sui materiali utilizzati nel locale e sulle misure di sicurezza adottate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

