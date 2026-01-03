crans montana indagati i titolari del locale per omicidio colposo

Le autorità svizzere hanno avviato un’indagine penale nei confronti dei proprietari francesi di un locale a Crans-Montana, coinvolto in una tragedia avvenuta nella notte di Capodanno. L’indagine è volta a chiarire le responsabilità in relazione a un episodio di omicidio colposo. Restano in corso le verifiche sulle circostanze che hanno portato all’accaduto, nel rispetto delle procedure legali vigenti.

Le autorità elvetiche hanno avviato un'indagine penale nei confronti dei due proprietari francesi del locale di Crans-Montana in cui si è verificata la tragedia nella notte di Capodanno. Secondo quanto comunicato da polizia e magistratura, le accuse contestate sono omicidio colposo per negligenza, lesioni personali colpose e incendio colposo. Il bilancio aggiornato della tragedia. Il numero dei feriti italiani sale a 14, mentre restano sei le persone disperse. A fornire l'aggiornamento è stato l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

