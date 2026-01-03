Crans-Montana indagati i gestori del locale andato a fuoco | ecco le accuse

È stata avviata un’inchiesta penale nei confronti dei gestori del bar Le Constellation, a Crans-Montana, coinvolto nell’incendio di Capodanno. L’incidente ha provocato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità e cause dell’incendio per fare chiarezza sull’accaduto.

È stata aperta un'inchiesta penale nei confronti dei gestori del bar Le Constellation, il locale di Crans Montana devastato da un incendio nella notte di Capodanno che ha causato almeno 40 morti e 119 feriti. I titolari, il marito e la moglie Jacques e Jessica Moretti, entrambi cittadini francesi, sono indagati dalle autorità svizzere per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo nell'ambito dell'indagine sul rogo che ha trasformato la festa di Capodanno in una tragedia nazionale. La coppia, presente sul luogo dei fatti - Jessica Moretti è rimasta ferita nel corso dell'incendio -, è stata interrogata dalle autorità cantonali del Vallese mentre proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e delle persone ferite in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

