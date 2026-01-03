Crans-Montana il consigliere svizzero agli amici delle vittime in italiano | Non siete soli

In occasione del suo intervento, il consigliere svizzero si rivolge agli amici delle vittime, offrendo parole di conforto e solidarietà. Ricorda che, anche nei momenti più difficili, non sono soli e che il supporto della comunità è fondamentale. Un messaggio di vicinanza e speranza per chi attraversa un periodo di dolore, sottolineando l'importanza di non perdere mai la speranza e di trovare forza nel sostegno reciproco.

(LaPresseAP) – "Amici delle vittime, vi auguro sinceramente molta forza per affrontare questo periodo buio e triste e vi assicuro che non siete soli". È quanto ha detto il consigliere federale Beat Jens, parlando in italiano dopo aver deposto un mazzo di fiori fuori dal locale Le Constellation di Crans-Montana, dove un incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha ucciso almeno 40 persone.

Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: "Identificate tre vittime italiane" - Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: 'Identificate tre vittime italiane' ... tg24.sky.it

Crans-Montana, identificate 3 vittime italiane: sono Tamburi, Galeppini e Barosi - 121 i feriti, altre due minorenni trasferite al Niguarda: nove in totale, due gravi. repubblica.it

Strage di Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista Guy Chiappaventi – VIDEO - facebook.com facebook

Arnaud e la sua compagna sono tra le persone che in queste ore stanno a mettendo a disposizione le proprie abitazioni per accogliere le famiglie che sono arrivate a Crans-Montana alla ricerca dei propri cari x.com

