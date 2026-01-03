Crans Montana identificati tre morti italiani | Sono Giovanni Tamburi Emanuele Galeppini e Achille Barosi Tutti i nomi

Sono state identificate tre vittime italiane nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. La polizia svizzera ha confermato i loro nomi, offrendo un primo quadro delle persone coinvolte in questa tragedia. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell'incendio e fornire supporto alle famiglie colpite.

