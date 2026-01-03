Crans Montana identificati tre morti italiani | Sono Giovanni Tamburi Emanuele Galeppini e Achille Barosi Tutti i nomi
Sono state identificate tre vittime italiane nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. La polizia svizzera ha confermato i loro nomi, offrendo un primo quadro delle persone coinvolte in questa tragedia. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell'incendio e fornire supporto alle famiglie colpite.
Sono tre le vittime italiane dell'incendio di Capodanno di Crans-Montana che sono state identificate dalla polizia svizzera. Lo riferisce all'ANSA l'ambasciatore d'Italia in. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans Montana, identificati tre morti italiani: fra loro Giovanni Tamburi. Tutti i nomi
Leggi anche: Tajani a Crans Montana: "I feriti non identificati ora sono tre, ma sei italiani sono ancora dispersi"
Crans Montana, identificati 3 morti italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Tajani a Crans Montana: «Tre feriti ancora non identificati. In quel bar qualcosa non ha funzionato, bisogna far chiarezza»; Incendio a Crans Montana: tre ricoverati in coma al Niguarda, arrivato un 15enne di Milano.
Crans Montana, identificati tre morti italiani: sarebbero Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi. Indagati i gestori del bar - Al momento nessuna ipotesi di reato e nessun indagato per l'incendio al disco bar Constellation di Crans- ilmessaggero.it
Crans Montana, identificati tre morti italiani: fra loro Giovanni Tamburi. Tutti i nomi - Sono tre le vittime italiane dell'incendio di Capodanno di Crans- msn.com
Tragedia a Crans-Montana: identificate tre vittime italiane, le famiglie sono state informate. Restano tre italiani dispersi - Lo riferisce all'agenzia Ansa l'ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lor ... gazzettadiparma.it
Strage di Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista Guy Chiappaventi – VIDEO - facebook.com facebook
Arnaud e la sua compagna sono tra le persone che in queste ore stanno a mettendo a disposizione le proprie abitazioni per accogliere le famiglie che sono arrivate a Crans-Montana alla ricerca dei propri cari x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.