Crans-Montana identificati tre morti italiani | Sono Giovanni Tamburi Emanuele Galeppini e Achille Barosi Tutti i nomi

Sono stati identificati tre cittadini italiani tra le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. La polizia svizzera ha confermato le loro identità, offrendo un aggiornamento sulle persone coinvolte nell’incidente. La notizia sottolinea la tragica perdita di vite umane in un evento che ha colpito profondamente le rispettive comunità.

Crans Montana, identificati tre morti italiani: sarebbero Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi. Indagati i gestori del bar - Al momento nessuna ipotesi di reato e nessun indagato per l'incendio al disco bar Constellation di Crans-

Crans Montana, identificati tre morti italiani: fra loro Giovanni Tamburi. Tutti i nomi - Sono tre le vittime italiane dell'incendio di Capodanno di Crans-

Strage di Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista Guy Chiappaventi – VIDEO - facebook.com facebook

Arnaud e la sua compagna sono tra le persone che in queste ore stanno a mettendo a disposizione le proprie abitazioni per accogliere le famiglie che sono arrivate a Crans-Montana alla ricerca dei propri cari x.com

