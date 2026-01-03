Crans-Montana identificati tre morti italiani | Sono Giovanni Tamburi Emanuele Galeppini e Achille Barosi Tutti i nomi

Sono stati identificati tre cittadini italiani tra le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. La polizia svizzera ha confermato le loro identità, offrendo un aggiornamento sulle persone coinvolte nell’incidente. La notizia sottolinea la tragica perdita di vite umane in un evento che ha colpito profondamente le rispettive comunità.

Sono tre le vittime italiane dell'incendio di Capodanno di Crans-Montana che sono state identificate dalla polizia svizzera. Lo riferisce all'ANSA l'ambasciatore d'Italia in. 🔗 Leggi su Leggo.it

