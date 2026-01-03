Crans Montana identificati tre morti italiani | fra loro Giovanni Tamburi Tutti i nomi

Durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, la polizia svizzera ha identificato tre vittime italiane, tra cui Giovanni Tamburi. Le autorità stanno collaborando con le famiglie per confermare i nomi e fornire supporto. La tragedia ha colpito la comunità italiana e si sta svolgendo un’indagine per chiarire le cause dell’incendio.

Sono tre le vittime italiane dell'incendio di Capodanno di Crans-Montana che sono state identificate dalla polizia svizzera. Lo riferisce all'ANSA l'ambasciatore d'Italia in.

