Crans-Montana identificati 3 morti italiani | sono Emanuele Galeppini Achille Barosi e Giovanni Tamburi

A Crans-Montana sono stati identificati tre cittadini italiani tra le vittime: Emanuele Galeppini, Achille Barosi e Giovanni Tamburi. Quest'ultimo, 16 anni e studente del liceo Righi di Bologna, era tra i dispersi ed è stato riconosciuto ufficialmente tramite analisi del DNA. La notizia conferma la tragica perdita di vite italiane in seguito all’incidente.

È stata ufficialmente identificata tramite Dna la prima vittima italiana: è Giovanni Tamburi, 16enne bolognese del liceo Righi, che figurava nell'elenco dei dispersi. La mamma aveva lanciato un appello nelle ore immediatamente successive, diffondendo una sua foto nella speranza che qualcuno lo riconoscesse, che venisse trovato in uno degli ospedali che hanno accolto i feriti senza nome. Ma le ore che passavano facevano affievolire quella speranza, fino alla notizia peggiore per un genitore, quella più drammatica, che nessuno vorrebbe mai ricevere: Giovanni è tra le vittime accertate. " Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina ", aveva detto la mamma nelle ore precedenti, dando quello che sarebbe potuto essere un indizio utile per il suo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, identificati 3 morti italiani: sono Emanuele Galeppini, Achille Barosi e Giovanni Tamburi Leggi anche: Crans Montana, identificati tre morti italiani: «Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi». Tutti i nomi Leggi anche: Strage Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans Montana, identificati 3 morti italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”. Crans Montana, identificati tre morti italiani: «Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi». Tutti i nomi - Sono tre le vittime italiane dell'incendio di Capodanno di Crans- leggo.it

Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. Tajani: “Identificati 6 cadaveri. Non sono connazionali”. I proprietari del Le ... - Le famiglie sospese fra angoscia e speranza, la 15enne Sofia trasferita al Niguarda di Milano: è la paziente più grave. quotidiano.net

Crans Montana, identificati tre morti italiani: sarebbero Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi. Indagati i gestori del bar - Al momento nessuna ipotesi di reato e nessun indagato per l'incendio al disco bar Constellation di Crans- ilmessaggero.it

Strage di Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista Guy Chiappaventi – VIDEO - facebook.com facebook

Arnaud e la sua compagna sono tra le persone che in queste ore stanno a mettendo a disposizione le proprie abitazioni per accogliere le famiglie che sono arrivate a Crans-Montana alla ricerca dei propri cari x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.