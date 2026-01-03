Crans-Montana i proprietari si difendono Ma spunta la verità atroce su di lei | destino tremendo
A Crans-Montana, la vicenda del tragico incendio al Constellation ha sollevato numerosi dubbi e tensioni. I proprietari si sono difesi, ma emergono nuovi dettagli che rivelano un destino crudele legato a questa tragedia. La situazione rimane complessa e ancora da chiarire, mentre la comunità attende risposte definitive su quanto accaduto quella notte di Capodanno.
– La tragedia del rogo al Constellation nella notte di Capodanno a Crans-Montana continua a suscitare interrogativi e ad alimentare il dibattito pubblico. Al centro dell’attenzione ci sono oggi Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del bar-discoteca, chiamati a ripercorrere la gestione del locale e a confrontarsi con le prime analisi degli inquirenti. Sebbene al momento non risultino formalmente indagati, la loro posizione è ritenuta particolarmente sensibile per via della gravità dell’evento e del numero di vittime coinvolte. 🔗 Leggi su Tvzap.it
