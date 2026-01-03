A Crans-Montana, la vicenda del tragico incendio al Constellation ha sollevato numerosi dubbi e tensioni. I proprietari si sono difesi, ma emergono nuovi dettagli che rivelano un destino crudele legato a questa tragedia. La situazione rimane complessa e ancora da chiarire, mentre la comunità attende risposte definitive su quanto accaduto quella notte di Capodanno.

– La tragedia del rogo al Constellation nella notte di Capodanno a Crans-Montana continua a suscitare interrogativi e ad alimentare il dibattito pubblico. Al centro dell’attenzione ci sono oggi Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del bar-discoteca, chiamati a ripercorrere la gestione del locale e a confrontarsi con le prime analisi degli inquirenti. Sebbene al momento non risultino formalmente indagati, la loro posizione è ritenuta particolarmente sensibile per via della gravità dell’evento e del numero di vittime coinvolte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans-Montana, i proprietari si difendono. Ma spunta la verità atroce su di lei: destino tremendo

Leggi anche: Jeacques e Jessica Moretti, chi sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana. «Lei è ferita, sono vivi ma sotto choc»

Leggi anche: Crans Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation: lei è rimasta ferita

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chi sono Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del bar di Crans-Montana. Interrogati dagli investigatori: …; I feriti di Crans-Montana rischiano la vita, si indaga per omicidio. 'La sicurezza non ha funzionato', Constellation sott'accusa; Crans-Montana, la difesa dei proprietari del pub: “Locali sempre controllati, qui è tutto a norma”; Crans-Montana, i proprietari si difendono. Ma spunta la verità atroce su di lei: destino tremendo.

Strage di Crans-Montana, le ombre sulla sicurezza. Come era fatto il locale: le foto dei lavori di ristrutturazione - I punti focali dell'inchiesta sul rogo del locale svizzero che ha causato 40 morti e 119 feriti, tutti giovanissimi ... today.it