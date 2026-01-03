Crans-Montana i proprietari | 3 controlli in 10 anni tutto regolare

Jacques e Jessica Moretti, proprietari di Le Constellation a Crans-Montana, dichiarano di aver effettuato tre controlli in dieci anni, tutti regolari. Il loro locale è stato teatro di un tragico incendio che ha causato la perdita di 47 giovani. La coppia sottolinea l’attenzione e la conformità alle normative di sicurezza, mentre le indagini continuano a cercare le cause dell’incidente.

Si chiamano Jacques e Jessica Moretti i due proprietari del Le Constellation, il ristorante-discoteca teatro del terribile incendio di Crans-Montana dove hanno perso la vita 47 giovani. Lui è originario di Ghisonaccia, nell'isola francese; lei, invece, è cresciuta e vissuta in Costa Azzurra, studiando ad Antibes e all'Università Internazionale di Monaco. Marito e moglie si sono trasferiti in Svizzera all'inizio degli anni 2000. I due sono diventati due imprenditori molto noti nel cantone Vallese in quanto proprietari di diversi locali. Ma il loro fiore all'occhiello era proprio quel Constellation, diventato il simbolo della vita notturna dei ragazzi di Crans.

Strage di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari francesi del bar Le Constellation

Crans Montana, i proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire né mangiare. Il locale? Tutto a norma»

Quario: “Le gare e quel sole a Crans-Montana, ma dopo questa tragedia non sarà più il mio paradiso” x.com

ULTIM'ORA Parla il proprietario del locale a Crans-Montana - facebook.com facebook

