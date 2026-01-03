Crans-Montana i gestori di Le Constellation iscritti nel registro degli indagati | le accuse sono omicidio lesioni personali e incendio colposi

Jacques e Jessica Moretti, gestori di Le Constellation a Crans-Montana, sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di omicidio, lesioni personali e incendio colposo. L’incidente, avvenuto durante la notte di Capodanno, ha provocato un tragico bilancio di 40 vittime e 121 feriti. Le indagini mirano a chiarire le eventuali responsabilità legate alla gestione e alla sicurezza del locale.

Sono stati ufficialmente indagati Jacques e Jessica Moretti, che gestiscono altri due locali oltre a Le Constellation dove nella notte di Capodanno c'è stato il disastroso incendio che ha causato la morte di 40 persone e 121 feriti. Le immagini del possibile innesco. Rogo Crans-Montana, si indaga su gestione e sicurezza «low cost»; Jacques e Jessica Moretti, i gestori del Constellation: "In 10 anni tre controlli, tutto a norma"; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato. Crans-Montana, aperta indagine contro i gestori del locale - É stata aperta una indagine contro i due gestori del bar La Constellation, bar teatro del tragico incendio avvenuto a Crans-

Strage di Crans Montana, 14 italiani tra i feriti: identificati sei corpi. Indagati per omicidio colposo i gestori del locale - La Procura cantonale ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori del locale "Le Constellation" ... affaritaliani.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: la Procura iscrive i proprietari del locale nel registro degli indagati - Montana: i proprietari del locale indagati dalla Procura, al centro dell’inchiesta sulle cause dell’incendio mortale. notizie.it

La strage di Crans-Montana e il pensiero di un Parroco reggino: "una festa di Capodanno dovrebbe significare inizio. Non fine. Non bare" - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

