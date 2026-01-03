Crans Montana | Giuliano Biasini sta bene il sollievo di Piedimonte San Germano

Dopo ore di incertezza e preoccupazione, si conferma che Giuliano Biasini sta bene. La notizia rappresenta un sollievo per la comunità di Piedimonte San Germano, dopo un periodo di tensione e attese. La tranquillità ritrovata permette di rasserenare gli animi e di riprendere con maggiore serenità le consuete attività quotidiane.

Dopo ore di apprensione e voci contrastanti, arriva finalmente un sospiro di sollievo per la comunità di Piedimonte San Germano. Il sindaco Gioacchino Ferdinando è riuscito a contattare Giuliano Biasini, uno dei sei cittadini italiani ancora considerati dispersi dopo il tragico incendio del Crans. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Piedimonte San Germano, "Il castello delle Befane" Leggi anche: Esplosione davanti a un palazzo popolare a Piedimonte San Germano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans Montana: Giuliano Biasini sta bene, il sollievo di Piedimonte San Germano; Chi sono gli italiani dispersi e feriti nell’inferno di Crans-Montana. I familiari: “Aiutateci a trovarli”; Crans-Montana, un ragazzo genovese scampato al disastro: Noi siamo stati fortunati; Crans-Montana, l’esplosione e l’elenco dei dispersi. Crans Montana, i sei giovanissimi italiani ancora dispersi. Tajani: “Tra i feriti ci sono 5 persone non identificate” - Resta ancora senza risposta il destino di sei giovanissimi cittadini italiani coinvolti nella strage del bar Costellation di Crans- ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana, l’incubo dei genitori: “Vogliamo sapere dove sono i nostri figli, siamo devastati” - Quaranta morti accertati nell’incendio a Le Conctellation, angoscia per la sorte di sei giovanissimi italiani. quotidiano.net

Dispersi e feriti: i nomi e le storie dei ragazzi italiani in trappola a Crans Montana - i giovani che mancano all'appello a un giorno dal rogo nel locale Le Constellation. msn.com

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

Le immagini che mostrano il momento in cui sono partite le fiamme nel locale «Le Constellation» di Crans-Montana, in Svizzera - facebook.com facebook

