crans montana giovanni tamburi 16 anni primo italiano identificato ce ne sono altri 2 ma senza nome

Giovanni Tamburi, 16 anni, è il primo italiano identificato tra le 47 vittime del incendio a Crans Montana, in Svizzera. Al momento, si conoscono altri due italiani tra le vittime, ma senza nomi ufficiali. L'incidente ha suscitato grande dolore e attenzione, sottolineando la tragedia che ha colpito le famiglie coinvolte e la comunità internazionale.

Si chiamava Giovanni Tamburi e aveva 16 anni il primo italiano identificato tra le 47 vittime del rogo a Crans Montana, in Svizzera. “C'è il riscontro del Dna”, conferma un parente di Bologna, la città dove anche il giovane viveva e dove studiava, al liceo Righi. Ci sono anche altri due italiani identificati tra i deceduti nella strage ma i nominativi non sono ancora stati resi noti. Il sedicenne si trovava in vacanza nella località sciistica delle Alpi con il papà. Aveva scelto di trascorrere la notte di Capodanno nel bar Le Constellation, assieme ad alcuni amici. Il suo cellulare era scarico, impossibile quindi ogni tentativo di contattarlo dopo lo scoppio dell'incendio, all'1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

