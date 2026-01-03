Crans Montana Giovanni Tamburi 16 anni è la prima vittima identificata Ce ne sono altre 2 ma senza nome

A Crans Montana, in Svizzera, sono state identificate le prime vittime del tragico incendio, tra cui Giovanni Tamburi, 16 anni. Finora, altre due vittime sono state confermate, ma senza nome. La tragedia ha coinvolto diverse persone, e le autorità continuano le operazioni di identificazione e accertamento. Restano le parole di cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite da questa difficile vicenda.

Si chiamava Giovanni Tamburi e aveva 16 anni il primo italiano identificato tra le 47 vittime del rogo a Crans Montana, in Svizzera. "C'è il riscontro del Dna", conferma un parente di Bologna, la città dove anche il giovane viveva e dove studiava, al liceo Righi. Ci sono anche altri due italiani identificati tra i deceduti nella strage ma i nominativi non sono ancora stati resi noti. Il sedicenne si trovava in vacanza nella località sciistica delle Alpi con il papà. Aveva scelto di trascorrere la notte di Capodanno nel bar Le Constellation, assieme ad alcuni amici. Il suo cellulare era scarico, impossibile quindi ogni tentativo di contattarlo dopo lo scoppio dell'incendio, all'1.

