Crans-Montana disastro di massa | come funziona l’identificazione delle vittime

L’incidente di Crans-Montana ha causato la perdita di 40 vite umane. L’identificazione delle vittime rappresenta un processo delicato e complesso, che richiederà diversi giorni di lavoro. Questa procedura è fondamentale per rispettare la dignità delle persone coinvolte e per garantire un’accurata ricostruzione degli eventi. Di seguito, vengono illustrate le modalità e le fasi principali di questa operazione.

Crans-Montana, come funziona il protocollo DVI per l’identificazione delle vittime - Il comandante della Polizia cantonale vallesana Frédéric Gisler ne ha parlato in conferenza stampa: «Disponiamo dei mezzi e degli specialisti, ma serve tempo» – L’ex capo della Polizia scientifica tic ... cdt.ch

Da Blatten a Crans-Montana, in Vallese due tragedie molto diverse in pochi mesi - Il crollo di una porzione del Birchgletscher è una ferita ancora aperta per il Cantone, spesso colpito dai disastri naturali, ma quanto successo nella notte di Capodanno rappresenta una catastrofe sen ... cdt.ch

La strage di Crans-Montana e il pensiero di un Parroco reggino: "una festa di Capodanno dovrebbe significare inizio. Non fine. Non bare" - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.