Crans-Montana disastro di massa | come funziona l’identificazione delle vittime
L’incidente di Crans-Montana ha causato la perdita di 40 vite umane. L’identificazione delle vittime rappresenta un processo delicato e complesso, che richiederà diversi giorni di lavoro. Questa procedura è fondamentale per rispettare la dignità delle persone coinvolte e per garantire un’accurata ricostruzione degli eventi. Di seguito, vengono illustrate le modalità e le fasi principali di questa operazione.
L’identificazione delle 40 vittime dell’incendio di Crans-Montana sarà un’operazione lunga e complessa, destinata a richiedere diversi giorni. Le autorità vallesane hanno parlato apertamente durante una conferenza di un percorso difficile, inevitabilmente in contrasto con l’attesa straziante di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
