Crans-Montana dentificata ufficialmente la prima vittima italiana | è il 16enne Giovanni Tamburi

Il 16enne Giovanni Tamburi, studente del liceo Righi di Bologna, è stato ufficialmente identificato come la prima vittima italiana, tramite analisi del DNA. La sua scomparsa, avvenuta durante l'emergenza, ha suscitato grande dolore e attenzione. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante nella gestione delle persone disperse e nella chiarezza delle informazioni ufficiali relative alla tragedia.

È stata ufficialmente identificata tramite Dna la prima vittima italiana: è Giovanni Tamburi, 16enne bolognese del liceo Righi, che figurava nell'elenco dei dispersi. La mamma aveva lanciato un appello nelle ore immediatamente successive, diffondendo una sua foto nella speranza che qualcuno lo riconoscesse, che venisse trovato in uno degli ospedali che hanno accolto i feriti senza nome. Ma le ore che passavano facevano affievolire quella speranza, fino alla notizia peggiore per un genitore, quella più drammatica, che nessuno vorrebbe mai ricevere: Giovanni è tra le vittime accertate. " Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina ", aveva detto la mamma nelle ore precedenti, dando quello che sarebbe potuto essere un indizio utile per il suo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

