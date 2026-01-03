Crans-Montana continuano ad arrivare fiori davanti a Le Constellation | la commozione di turisti e residenti

A Crans-Montana, davanti a Le Constellation, si susseguono ancora oggi fiori e messaggi in ricordo della tragica notte di capodanno. Turisti e residenti si raccolgono in segno di rispetto e solidarietà, mantenendo vivo il ricordo di quanto accaduto. La scena riflette il dolore condiviso e la volontà di ricordare le vittime di quella tragedia, testimoniando l’affetto e la vicinanza della comunità locale.

Continuano ad arrivare fiori davanti a Le Constellation, il locale di Crans-Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di capodanno. Lo sguardo commosso di turisti e residenti che vogliono ricordare le vittime dell'incendio: il bilancio è di 40 vittime e 121 feriti. Una nota della Procura svizzera precisa che i primi riscontri dell'indagine in relazione all'incendio hanno portato all'apertura di un 'indagine penale nei confronti dei due gestori che "sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo ".

