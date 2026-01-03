Crans Montana chi sono i 6 minori italiani ancora dispersi

Crans Montana, ancora sei minori italiani risultano dispersi. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha visitato le famiglie coinvolte, assicurando che la Farnesina sta lavorando per ottenere risposte e facilitare il loro rientro. La situazione resta sotto attenzione, con l’obiettivo di chiarire quanto prima le circostanze e garantire il ritorno dei minori italiani.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è recato ieri sul posto per parlare con queste famiglie e per rassicurarle che la Farnesina è al lavoro per ottenere più risposte possibili e per riaccompagnare a casa questi giovani. Le notizie, però, sono minime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, chi sono i 6 minori italiani ancora dispersi Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il Ministro Tajani in Svizzera con le famiglie dei ragazzi coinvolti: chi sono i giovanissimi italiani ancora dispersi Leggi anche: Strage di Crans-Montana, chi sono i ragazzi italiani dispersi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; I nomi dei 6 ragazzi italiani dispersi a Crans-Montana. La disperazione delle famiglie: «Aiutateci a trovarli, forse sono fra i feriti non identificati»; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele. Crans-Montana, gli italiani feriti sono 13 e i dispersi 6, Tajani: “L’indentificazione delle vittime è molto complessa” - Montana, gli italiani feriti sono 13 e i dispersi 6, Tajani: "L'indentificazione delle vittime è molto complessa" ... blitzquotidiano.it

Tragedia a Crans Montana, Tajani: 13 italiani feriti e 6 dispersi - Il bilancio finale dell’incendio devastante nel bar 'Le Constellation' è di 47 vittime e 112 feriti. italiaoggi.it

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

Le immagini che mostrano il momento in cui sono partite le fiamme nel locale «Le Constellation» di Crans-Montana, in Svizzera - facebook.com facebook

