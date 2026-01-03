Crans-Montana chi sono gli italiani feriti e dispersi nella strage | tutti i nomi

Alle 18 di ieri sera, le campane di Crans-Montana hanno suonato a lutto, segnando un momento di raccoglimento per la tragedia che ha colpito il paese. Tra le vittime e i dispersi ci sono anche italiani, i cui nomi sono stati resi noti. Questo articolo fornisce un quadro aggiornato sulla situazione, offrendo informazioni chiare e rispettose sui cittadini coinvolti.

Alle 18, ieri sera, le campane di tutte le chiese di Crans-Montana hanno suonato a lutto. In un gesto di vicinanza e raccoglimento per una tragedia che ha squarciato la silenziosa Svizzera e seminato dolore. Ma anche tanta rabbia innaffiata dall'affiorare delle presunte responsabilità. E si contano le vittime, 40 accertate per la polizia svizzera con alcuni corpi talmente irriconoscibili che ci vorrà tempo per attribuirgli un nome e un cognome. Trenta le persone impegnate in questo delicatissimo lavoro. Si contano i feriti, 119 (14 italiani) di cui decine considerati in condizioni critiche. Si contano i dispersi di varie nazionalità.

Strage di Crans-Montana: il punto sui feriti e le vittime italiane - Alcuni sono ricoverati in altri Paesi, mentre sette sono in ospedale in Italia ... tg.la7.it

Strage di Crans-Montana, chi sono i ragazzi italiani dispersi - Il ministro Tajani ha annunciato l’arrivo in Svizzera della polizia scientifica italiana per supportare le operazioni di identificazione delle vittime. vanityfair.it

INFERNO DI CRANS-MONTANA: ALESSANDRA GALLI DE MIN FUORI PERICOLO | 02/01/2026

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

Le immagini che mostrano il momento in cui sono partite le fiamme nel locale «Le Constellation» di Crans-Montana, in Svizzera - facebook.com facebook

