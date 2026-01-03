Crans-Montana chi era Emanuele Galeppini giovane promessa del golf italiano

Emanuele Galeppini era una giovane promessa del golf italiano, riconosciuto per il suo talento e dedizione. La sua tragica morte, avvenuta nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, ha suscitato dolore e cordoglio. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di valorizzare il talento e la passione di giovani atleti italiani.

Il nome di Emanuele Galeppini emerge tra quelli delle vittime italiane identificate dopo l'incendio scoppiato a Crans-Montana, in Svizzera. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo dello sport e, in particolare, l'ambiente del golf italiano e internazionale, dove il giovane atleta era conosciuto come un talento in crescita, apprezzato non solo per le qualità tecniche ma anche per il carattere. Nato a Genova, Emanuele avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 21 gennaio. Da alcuni anni viveva con la famiglia a Dubai, dove aveva costruito il proprio percorso sportivo e scolastico. Chi lo seguiva da vicino lo descriveva come un ragazzo maturo, capace di affrontare le competizioni con una calma non comune per la sua età, qualità che aveva colpito allenatori e addetti ai lavori.

Chi era Emanuele Galeppini, tra le vittime di Crans-Montana. Il ritratto del golfista genovese, giovane promessa del green - Il corpo del 17enne italiano è stato identificato in serata. msn.com

Emanuele Galeppini, promessa del golf, morto a Crans-Montana - Da allora non c'erano più state notizie del ragazzo che avrebbe compiuto 17 anni a gennaio ... vanityfair.it

Strage in Svizzera. Emanuele Galeppini 16 anni, sarebbe la prima vittima italiana, promessa del golf

