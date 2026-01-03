Crans-Montana chi era Emanuele Galeppini giovane promessa del golf italiano

Da thesocialpost.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Galeppini era una giovane promessa del golf italiano, riconosciuto per il suo talento e dedizione. La sua tragica morte, avvenuta nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, ha suscitato dolore e cordoglio. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di valorizzare il talento e la passione di giovani atleti italiani.

Il nome di Emanuele Galeppini emerge tra quelli delle vittime italiane identificate dopo l’incendio scoppiato a Crans-Montana, in Svizzera. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo dello sport e, in particolare, l’ambiente del golf italiano e internazionale, dove il giovane atleta era conosciuto come un talento in crescita, apprezzato non solo per le qualità tecniche ma anche per il carattere. Nato a Genova, Emanuele avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 21 gennaio. Da alcuni anni viveva con la famiglia a Dubai, dove aveva costruito il proprio percorso sportivo e scolastico. Chi lo seguiva da vicino lo descriveva come un ragazzo maturo, capace di affrontare le competizioni con una calma non comune per la sua età, qualità che aveva colpito allenatori e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

crans montana chi era emanuele galeppini giovane promessa del golf italiano

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, chi era Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf italiano

Leggi anche: Chi era Emanuele Galeppini, il giovane talento del golf italiano morto nel rogo di Crans-Montana

Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, tra le vittime anche la giovane promessa del golf italiano Emanuele Galeppini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La passione per il golf, il tifo per il Genoa: chi era Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Il giallo di Emanuele Galeppini. La Federgolf: «È morto». Ma la famiglia del golfista 17enne che si trovava a Crans Montana: «Non c'è ancora la conferma del dna»; Crans-Montana, Emanuele Galeppini dato per morto e quei feriti senza nome: le storie dei ragazzi del Le Constellation; Crans-Montana, Emanuele 'prima vittima italiana', lo zio 'aspettiamo il dna'. La Farnesina: 'Ricoverati 13 italiani, 6 dispersi'.

crans montana era emanueleStrage di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini - I genitori avevano sperato fino all’ultimo nel miracolo e che Emanuele fosse tra i feriti non ... ilsecoloxix.it

crans montana era emanueleChi era Emanuele Galeppini, tra le vittime di Crans-Montana. Il ritratto del golfista genovese, giovane promessa del green - Il corpo del 17enne italiano è stato identificato in serata. msn.com

crans montana era emanueleEmanuele Galeppini, promessa del golf, morto a Crans-Montana - Da allora non c'erano più state notizie del ragazzo che avrebbe compiuto 17 anni a gennaio ... vanityfair.it

Strage in Svizzera. Emanuele Galeppini 16 anni, sarebbe la prima vittima italiana, promessa del golf

Video Strage in Svizzera. Emanuele Galeppini 16 anni, sarebbe la prima vittima italiana, promessa del golf

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.