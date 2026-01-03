Crans-Montana Bertolaso | Italiani feriti non identificati servirà il Dna È il passo più doloroso ma i parenti aspettano di sapere

A seguito dell’incendio presso il locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, sette feriti si trovano in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano. Tra queste, alcuni italiani feriti non sono ancora stati identificati, rendendo necessario l’uso del DNA per chiarire le loro identità. La situazione rimane complessa e le autorità si stanno adoperando per fornire risposte ai familiari, che attendono aggiornamenti.

Milano, 3 gennaio 2026 – I sette feriti nell'incendio nel locale ‘ Le Constellation ’ a Crans-Montana, in Svizzera, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano sono tutti “ in condizioni molto critiche, in rianimazione”. Lo ha spiegato questa mattina l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando a Rtl 102.5. E ha ribadito che arriveranno altri pazienti in giornata, ma che due italiani non sono ancora stati identificati. Il locale di Crans Montana dove si è consumata la tragedia (Foto Ansa) Crans-Montana, la comunità dei milanesi in lutto: “Quel locale un bunker senza uscite, ora vogliamo verità e giustizia” Altri pazienti in arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

