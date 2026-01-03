Crans-Montana Bertolaso | Due ragazzi non identificati probabilmente italiani sono ricoverati a Zurigo

Due giovani, probabilmente italiani, sono stati ricoverati all’ospedale di Zurigo dopo essere stati coinvolti in un incendio a Crans-Montana. Le autorità stanno cercando di identificarli e di chiarire le circostanze dell’incidente. Le notizie sono ancora in fase di aggiornamento e non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sulle condizioni dei ragazzi.

Due giovani non identificati coinvolti nell’incendio di Crans-Montana e ricoverati nell’ospedale di Zurigo, in Svizzera potrebbero essere italiani. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante il punto stampa all’ospedale Niguarda, di Milano, sulle condizioni dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, la notte di Capodanno e ricoverati nel nosocomio milanese. “Sono due ragazzi che non sono ancora stati identificati con certezza, che sono i due casi più gravi e che si trovano al centro ustionati di Zurigo. Abbiamo la ragionevole speranza che si tratti di due ragazzi italiani, ma dobbiamo ancora fare le prove del DNA. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Bertolaso: "Due ragazzi non identificati, probabilmente italiani, sono ricoverati a Zurigo" Leggi anche: Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi" Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri 4 giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, Bertolaso: in corso trasferimento altri italiani feriti; Strage a Crans-Montana, Bertolaso:In partenza per la Svizzera team di specialisti e psicologi; Bertolaso: «Altri 4 ragazzi feriti a Crans-Montana in arrivo a Niguarda». Il papà di un 16enne ustionato: «Sta male ma è vivo»; Bertolaso: Al Niguarda i primi feriti da Crans Montana: sono gravissimi, ustioni sul 40% del corpo. Tragedia Crans Montana, Bertolaso: “In arrivo al Niguarda altri due giovani” - Altri due sono attesi per la giornata di oggi: un ragazzo svizzero e una ragazza italiana. fanpage.it

Crans-Montana, Bertolaso: due feriti italiani non ancora identificati - Il nostro obiettivo era riportare i nostri ragazzi, ma abbiamo avuto la richiesta di trasportare un cittadino svizzero ... tg24.sky.it

Crans-Montana, Bertolaso: "Due ragazzi non identificati, probabilmente italiani, sono ricoverati a Zurigo" - (LaPresse) Due giovani non identificati coinvolti nell'incendio di Crans- stream24.ilsole24ore.com

Crans Montana, si indaga per omicidio: interrogati i proprietari. «Troppe negligenze». Nel bar Le Constellation anche tredicenni - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.