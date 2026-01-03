Crans Montana Bertalaso | Italiani feriti non identificati servirà il Dna Estubati due giovani al Niguarda

A seguito dell’incendio a Crans-Montana, sette persone sono state trasferite all’ospedale Niguarda di Milano, dove restano in condizioni critiche. Bertalaso ha annunciato che sarà necessario ricorrere al test del DNA per identificare gli italiani feriti non ancora riconosciuti. Due giovani sono stati già estubati, mentre gli altri continuano a ricevere cure intensive.

Crans-Montana, Bertolaso: “Sei giovani italiani non trasportabili perché troppo gravi” - Le parole dell'assessore al Welfare della Lombardia nel punto stampa al Niguarda dopo la tragedia di Capodanno nella località svizzera ... dire.it

Crans-Montana, Bertolaso: «Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano» - "Abbiamo ricoverato da ieri sera tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e gli altri sono 2 ragazzini 15enni. ilmessaggero.it

Crans Montana, si indaga per omicidio: interrogati i proprietari. «Troppe negligenze». Nel bar Le Constellation anche tredicenni - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

