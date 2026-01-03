Costacurta sulla vittoria del Milan a Cagliari | Fase difensiva così buona che …

Billy Costacurta ha commentato la vittoria del Milan a Cagliari, sottolineando l'importanza di una fase difensiva solida. Secondo l'ex difensore rossonero, la squadra ha mostrato organizzazione e attenzione, che sono state decisive per ottenere i tre punti. La prestazione difensiva del Milan rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di crescita e di risultati positivi della squadra.

Costacurta stupito: “C’è una statistica che entra nella storia" - 1 dai rossoneri grazie al gol di Leao, a Sky Sport ha commentato così Billy Costacurta: “Ci sono state partita in cui ha ... milannews.it

Cagliari, oggi come allora - E il gol di Leao ricorda molto quello di Strasser, decisivo per l'allungo in vetta. gazzetta.it

Costacurta stupito: “C’è una statistica che entra nella storia

Costacurta (via Sky):”Milan Ci sono state partite in cui ha faticato di più. La sua fase difensiva è stata così impeccabile che la vittoria è sembrata più agevole di quanto non fosse. Non è un caso che il Milan segni al primo tiro in porta; è la prova di un lavoro - facebook.com facebook

| Massimo Crippa: “La Supercoppa vinta nel 1990 Ricordo tutto. L’atmosfera, la pienezza di una vittoria contro un’avversaria storica, direi proprio una grande abbuffata. Anche l’incredulità generale, perché l’avevamo fatta grossa, battendo la Juve di Baggio x.com

