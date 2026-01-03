Costacurta sulla vittoria del Milan a Cagliari | Fase difensiva così buona che …
Billy Costacurta ha commentato la vittoria del Milan a Cagliari, sottolineando l'importanza di una fase difensiva solida. Secondo l'ex difensore rossonero, la squadra ha mostrato organizzazione e attenzione, che sono state decisive per ottenere i tre punti. La prestazione difensiva del Milan rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di crescita e di risultati positivi della squadra.
L'ex difensore rossonero Billy Costacurta ha parlato a Sky Sport della vittoria del Milan contro il Cagliari grazie al gol di Leao. Un estratto da Sky Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Costacurta (via Sky):”Milan Ci sono state partite in cui ha faticato di più. La sua fase difensiva è stata così impeccabile che la vittoria è sembrata più agevole di quanto non fosse. Non è un caso che il Milan segni al primo tiro in porta; è la prova di un lavoro - facebook.com facebook
