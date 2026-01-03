Costacurta e l'ultimo dell'anno con i City Angels | Idea nata da Achille è figlio dei suoi genitori
Billy Costacurta ha condiviso come sia nata la sua partecipazione con i City Angels a Milano l’ultimo dell’anno. L’idea, spiegata dallo stesso ex calciatore, è partita da Achille, che desiderava dedicare del tempo e un gesto concreto agli altri. Un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno di Costacurta e della sua famiglia nel supporto alla comunità durante un momento di festa.
Billy Costacurta ha raccontato come è nata la loro partecipazione all'attività di volontariato dei City Angels a Milano la sera del 31 dicembre: "L'idea è nata da Achille, voleva fare qualcosa di concreto per gli altri. Adesso sta molto meglio, ho visto mio figlio veramente felice". 🔗 Leggi su Fanpage.it
