Costacurta e l'ultimo dell'anno con i City Angels | Idea nata da Achille è figlio dei suoi genitori

Billy Costacurta ha condiviso come sia nata la sua partecipazione con i City Angels a Milano l’ultimo dell’anno. L’idea, spiegata dallo stesso ex calciatore, è partita da Achille, che desiderava dedicare del tempo e un gesto concreto agli altri. Un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno di Costacurta e della sua famiglia nel supporto alla comunità durante un momento di festa.

