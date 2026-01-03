Così si entrava nel locale Crans-Montana spuntano nuove ombre sulla strage Testimonianza shock

Durante la trasmissione Quarto Grado, Edoardo ha condiviso una testimonianza dettagliata sulla serata di Capodanno a Crans-Montana, offrendo nuovi spunti sulla gestione dell’evento e sulla dinamica della tragedia. Le sue parole contribuiscono a chiarire alcuni aspetti ancora oscuri, aggiungendo elementi di riflessione sulla sicurezza e sull’organizzazione del locale coinvolto.

La testimonianza resa da Edoardo durante la trasmissione Quarto Grado getta una luce inquietante e dettagliata sulla gestione della serata di Capodanno presso il locale di Crans-Montana, teatro della recente strage. Il giovane testimone ha offerto un racconto lucido che permette di ricostruire non solo le modalità di accesso alla struttura, ma anche il clima di apparente leggerezza normativa che caratterizzava l'organizzazione dell'evento. Le sue parole descrivono un sistema in cui l'ingresso non era regolato da un semplice biglietto, bensì condizionato dall' acquisto di una bottiglia, una pratica commerciale consolidata in molti contesti della vita notturna ma che, in questa specifica circostanza, assume un rilievo centrale per comprendere la densità e la tipologia di clientela presente all'interno del locale al momento della tragedia.

