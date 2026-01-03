Così Mattarella archivia lo scontro fascisti antifascisti

Il messaggio di Capodanno del presidente Mattarella offre una riflessione sulla situazione politica italiana, evidenziando un quadro di stabilità e progresso. Le sue parole sottolineano come l’Italia di oggi sia una nazione affermata, lontana da crisi o disastri, rispetto alle polemiche e ai cartelli sollevati dalle opposizioni in Parlamento. Un’analisi che invita a una lettura più serena e ponderata delle dinamiche politiche attuali.

Del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del suo undicesimo messaggio di Capodanno colpiscono sicuramente le parole dette sull’Italia di oggi, «affermata» e per niente in «disastro» come nei cartelli levati dalle opposizioni nell’aula di Montecitorio, a cominciare dalla segretaria del Pd Elly Schlein, contro l’approvazione definitiva della legge di bilancio. Senza il ricorso al cosiddetto esercizio provvisorio che sarebbe stato un po’ in sintonia con l’immagine disastrosa, ripeto, sventolata dai signornò dell’improbabile alternativa al centrodestra della Meloni. Ma ancor più colpisce, specie agli occhi degli addetti ai lavori, che spaccano sempre il capello in quattro, le parole non dette da Mattarella “sfogliando l’album delle immagini” della Repubblica, come lui stesso ha detto, prossima all’ottantesimo compleanno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

