Cos' è la Dottrina Monroe che ha ispirato l' attacco a Maduro

La Dottrina Monroe è una politica estera degli Stati Uniti, annunciata nel 1823, che mira a evitare l'interferenza europea nelle Americhe e a tutelare gli interessi statunitensi nel continente. Questa strategia ha influenzato molte decisioni americane nel corso della storia, compresi interventi e azioni nella regione. Le iniziative di Donald Trump contro il Venezuela sono state interpretate anche in questo contesto, riflettendo una continuità con le strategie storiche degli Stati Uniti in America Latina.

Le iniziative di Donald Trump nei confronti del Venezuela possono essere lette alla luce di precedenti storici della politica estera statunitense. In particolare, il riferimento ricorrente è alla Dottrina Monroe, formulata nel 1823 dal presidente James Monroe, e alle sue successive evoluzioni nel corso del tempo, tra cui l'approccio adottato all'inizio del Novecento durante la presidenza di Theodore Roosevelt. La Dottrina Monroe nacque in una fase di profondo cambiamento per il continente americano, quando numerosi Paesi dell'America Latina stavano completando il processo di emancipazione dal dominio coloniale europeo.

