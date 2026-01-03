Cos'è il coltan il minerale necessario per smartphone e missili | il Venezuela ne è ricco e fa gola agli Usa

Il coltan è un minerale essenziale per la produzione di componenti elettronici, come quelli degli smartphone e dei sistemi militari. Il Venezuela, ricco di questa risorsa, attira l'interesse internazionale, in particolare degli Stati Uniti. Dietro le tensioni politiche e militari nel paese potrebbero nascondersi motivazioni legate al controllo di risorse strategiche, tra cui il coltan, fondamentale per l'industria tecnologica e militare globale.

L'offensiva di Trump ha travolto il Venezuela, ma dietro il blitz militare e le accuse di narcotraffico potrebbe celarsi l'interesse per le riserve petrolifere e il coltan, un minerale raro e vitale per il primato tecnologico globale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Schierati i missili russi Buk-M2E: il Venezuela prepara lo scudo anti-Usa

Leggi anche: Usa, media: "Via libera da Trump a operazioni segrete della Cia in Venezuela" | Maduro: "Fucili e missili sono pronti per difendere il Paese"

