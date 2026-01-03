Cosa succedeva durante l’incendio Strage Crans-Montana il dettaglio choc | Terribile

Durante la visita ufficiale a Crans-Montana, il Consigliere Federale Beat Jans ha reso omaggio alle vittime dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno al bar Le Constellation. L’evento ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si è raccolta per ricordare le vittime di questa tragedia. Un momento di riflessione e solidarietà per una delle pagine più drammatiche della regione.

A Crans-Montana il dolore e il raccoglimento hanno accompagnato la visita ufficiale del Consigliere Federale e Ministro della Giustizia Beat Jans, che ha voluto rendere omaggio alle vittime dell'incendio scoppiato nella notte di Capodanno al bar Le Constellation. Con lui erano presenti anche il Comandante della Polizia Frédéric Gisler e Stéphane Ganzer, Consigliere di Stato e Capo della Sicurezza, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni in uno dei momenti più drammatici vissuti recentemente dalla località svizzera. Il Consigliere federale Jans è entrato personalmente nel locale devastato dalle fiamme.

