Il Venezuela si trova al centro di una crisi politica dopo l’annuncio dell’arresto di Nicolás Maduro, avvenuto durante un’operazione statunitense. La motivazione principale sembra essere legata a questioni di corruzione e instabilità interna. La notizia ha avuto ripercussioni internazionali, compreso un possibile impatto sulle relazioni tra Italia e Venezuela, e solleva interrogativi sulla stabilità della regione. Questo evento segna un punto di svolta nella situazione politica venezuelana.

Roma, 3 gennaio 2026 – Donald Trump mette la firma anche sull’inizio del 2026. Attorno alle 10.30 ore italiane del 3 gennaio il presidente Usa scrive su Truth: “Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie, Cilia Flores”. È la conferma di quanto aveva anticipato una nota ufficiale della Casa Bianca, poi rilanciata dai principali media americani. Un’azione, aggiunge Trump, necessaria per “ristabilire la democrazia”. Immediata la risposta del governo venezuelano, che attraverso la vicepresidente Delcy Rodríguez ha chiesto a Washington una prova che Maduro e sua moglie siano vivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa sta succedendo in Venezuela spiegato in breve. La cattura di Maduro, i motivi dell’attacco e i riflessi sull’Italia

Leggi anche: Cosa sta succedendo tra USA e Venezuela: i motivi dietro le accuse di Trump a Maduro e i possibili scenari

Leggi anche: Venezuela nel caos, Maduro tace, Trump gongola: cosa sta succedendo a Caracas?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Usa-Venezuela, le tappe dell'escalation; Venezuela, Trump: Catturato il presidente Maduro; Esplosioni a Caracas, il governo: “Aggressione militare degli USA”. Trump: “Catturati Maduro e la moglie”; La Russia non è uno Stato, ma un business criminale.

Che cosa sta succedendo fra Usa e Venezuela - Trump ha rivendicato l'operazione su Truth Social, annunciando che le forze americane hanno condotto un ampio intervento e che Maduro, insieme alla moglie Cilia Flores, è stato catturato e portato via ... startmag.it