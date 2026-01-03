Cosa potrebbe cambiare con la nuova Legge sugli Autovelox

La recente normativa sugli autovelox mira a rendere più trasparenti e corrette le procedure di rilevamento della velocità. Per automobilisti e amministrazioni comunali, ciò potrebbe significare una maggiore chiarezza nelle sanzioni e una riduzione delle contestazioni. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e garantire un’applicazione più equa delle norme, con meno margini di interpretazione e più rispetto delle regole.

Con la nuova legge sugli autovelox, per automobilisti e Comuni potrebbe cambiare davvero tutto, con meno zone d'ombra. Il tema degli autovelox, infatti, è da anni al centro di polemiche, ricorsi e discussioni infinite. Per molti automobilisti rappresentano uno strumento di sicurezza, per altri solo un modo per fare cassa, però senza ombra di dubbio fino a oggi è mancato un quadro normativo davvero chiaro e uniforme. Proprio per questo il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 11 aprile 2024, è stato accolto con grande attenzione. Un provvedimento atteso da oltre un decennio, visto che già dal 2010 la legge prevedeva un regolamento specifico che però nessun governo aveva mai concretamente varato.

