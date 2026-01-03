Cosa desiderano davvero i trentenni? Un'insegnante lo chiede ai suoi alunni e le risposte diventano virali

Un’insegnante ha chiesto ai suoi alunni di immaginare cosa potrebbe desiderare per Natale una persona di trent’anni. Questa semplice domanda ha suscitato risposte sincere e diverse, offrendo uno sguardo autentico sui desideri e le priorità di questa fascia d’età. Un esercizio che invita alla riflessione sulla natura dei desideri, spesso più legati a valori e relazioni che a beni materiali.

Un’insegnante ha chiesto ai suoi alunni di immaginare che cosa potrebbe desiderare per Natale una persona di trent’anni. Dall'aumento di stipendio ali prodotti per la cura della pelle, passando per "ginocchia sane", "alcol" e "lobotomie", le risposte sono state davvero esilaranti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

