Cosa desiderano davvero i trentenni? Un'insegnante lo chiede ai suoi alunni e le risposte diventano virali

Un’insegnante ha chiesto ai suoi alunni di immaginare cosa potrebbe desiderare per Natale una persona di trent’anni. Questa semplice domanda ha suscitato risposte sincere e diverse, offrendo uno sguardo autentico sui desideri e le priorità di questa fascia d’età. Un esercizio che invita alla riflessione sulla natura dei desideri, spesso più legati a valori e relazioni che a beni materiali.

