Cosa ci faceva Giorgia Meloni al volante di una Mini? La vacanza in Spagna con Santiago Abascal | il post del leader spagnolo di Vox – Il video

Durante le festività di fine anno, Giorgia Meloni è stata vista al volante di una Mini durante una visita a Madrid. La premier italiana ha trascorso del tempo con Santiago Abascal, leader di Vox e alleato di Fratelli d’Italia nel contesto europeo. Questa visita sottolinea i rapporti tra i due leader e il ruolo delle alleanze politiche in ambito internazionale.

La premier Giorgia Meloni ha trascorso parte delle festività di fine anno a Madrid, ospite di Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo, alleato di Fratelli d'Italia in ambito UE. Il politico spagnolo ha documentato l'incontro attraverso un breve video pubblicato sui social, in cui si vede la presidente del Consiglio italiana alla guida di una Mini minor d'epoca insieme a lui. Le immagini mostrano anche momenti più privati della visita, con Meloni che fa tappa nella residenza di Abascal per un incontro familiare. Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga, -y aun más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo.

