Cosa cambia per l’Italia con la sconfitta della Francia in United Cup | azzurri già spalle al muro

Con la sconfitta della Francia alla United Cup, l’Italia si trova già in una posizione complessa nel gruppo C. La nostra Nazionale esordirà domenica 4 gennaio a Perth contro la Svizzera, in un match che potrebbe influenzare significativamente le sorti della qualificazione. La partita rappresenta un primo passo importante per gli azzurri, chiamati a dimostrare compattezza e determinazione fin dall’inizio del torneo.

L'Italia farà il proprio esordio alla United Cup nella giornata di domenica 4 gennaio, la nostra Nazionale scenderà sul cemento di Perth (Australia) per affrontare la Svizzera in un incrocio già fondamentale per le dinamiche del gruppo C. Si incomincerà alle ore 10.00 con il confronto tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, a seguire toccherà a Flavio Cobolli contro Stan Wawrinka e poi il doppio misto dove il Bel Paese dovrebbe schierare Andrea Vavassori e Sara Errani. La numero 8 del mondo dovrà fare i conti con la numero 11 del ranking WTA, mentre il numero 22 della classifica ATP se la dovrà vedere con il 40enne capace di vincere tre Slam nel corso della sua brillante carriera.

