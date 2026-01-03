Cortona quando il gioco diventa viaggio | immagini dalla Mostra del modellismo d’epoca
Cortona ospita una mostra dedicata al modellismo d’epoca, dove il gioco si trasforma in un viaggio nel tempo. Attraverso immagini e esposizioni, i visitatori possono riscoprire la passione per i modelli storici e l’artigianato che li accompagna. L’evento offre un’occasione per apprezzare la cura e la precisione di questa forma d’arte, creando un collegamento tra passato e presente in un contesto ricco di fascino e tradizione.
