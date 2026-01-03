Cortona il 2026 inizia con i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale

A Cortona, all'inizio del 2026, sono iniziati i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale. L’intervento mira a preservare e valorizzare il centro storico, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La riqualificazione, programmata per migliorare l’estetica e la funzionalità della strada, si inserisce nel più ampio piano di interventi dedicati alla tutela del patrimonio urbano.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – . Nuovo look per «Ruga piana», a febbraio parte il cantiere per la copertura delle scale mobili. Il Comune di Cortona sta per consegnare i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale. Il corso che collega piazza Garibaldi al palazzo municipale, meglio conosciuto come «Ruga piana», sarà interessato da un cantiere a partire dal prossimo 12 gennaio. In questa prima fase sarà interessato il tratto da Piazza Garibaldi a Vicolo Vagnucci. Gli interventi sono volti a ripristinare esteticamente l’aspetto originario delle pietre che col passare degli anni si sono degradate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, il 2026 inizia con i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale Leggi anche: Cortona, approvato il progetto per il restauro della pavimentazione del centro storico Leggi anche: Rigenerazione della Galleria Urtoller in centro, nuova pavimentazione. Lavori al via a gennaio 2026 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cortona, in migliaia a festeggiare il Capodanno 2026. Bella riuscita degli eventi; Teatro Signorelli, botta e risposta a Cortona: proprietà, lavori e futuro al centro del confronto; Cortona, conclusi i lavori al piazzale della chiesa de Le Celle; Cortona, gli studenti tornano a Uno mattina in famiglia. Appuntamento in Tv sabato 3 gennaio. Cortona, il 2026 inizia con i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale - Arezzo, 3 gennaio 2026 – Cortona, il 2026 inizia con i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale. lanazione.it

Dalle scale mobili alla sicurezza stradale: ecco il piano dei lavori 2026 a Cortona - E’ stato approvato con i voti della maggioranza e del gruppo Fratelli d’Italia il bilancio di previsione del Comune di Cortona. corrierediarezzo.it

Cortona approva il bilancio di previsione - Una parte consistente del bilancio, passato con i voti della maggioranza e l’aggiunta di Fratelli d’Italia, e con voto contrario ... teletruria.it

Inizia così il 2026! Laura canterà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. • ¡Así comienza el 2026! Laura cantará en la Ceremonia de Apertura de lo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.