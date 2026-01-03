Cortona il 2026 inizia con i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale

A Cortona, all'inizio del 2026, sono iniziati i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale. L’intervento mira a preservare e valorizzare il centro storico, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La riqualificazione, programmata per migliorare l’estetica e la funzionalità della strada, si inserisce nel più ampio piano di interventi dedicati alla tutela del patrimonio urbano.

Arezzo, 3 gennaio 2026 –  . Nuovo look per «Ruga piana», a febbraio parte il cantiere per la copertura delle scale mobili. Il Comune di Cortona sta per consegnare i lavori di restauro della pavimentazione di via Nazionale. Il corso che collega piazza Garibaldi al palazzo municipale, meglio conosciuto come «Ruga piana», sarà interessato da un cantiere a partire dal prossimo 12 gennaio. In questa prima fase sarà interessato il tratto da Piazza Garibaldi a Vicolo Vagnucci. Gli interventi sono volti a ripristinare esteticamente l’aspetto originario delle pietre che col passare degli anni si sono degradate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

