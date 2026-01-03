Corso Tukory buca sul marciapiede diventa una mini discarica

Segnalo la presenza di una buca sul marciapiede in Corso Tukory, ormai trasformata in una piccola discarica. Questa condizione evidenzia un problema di decoro e sicurezza urbana che richiede interventi tempestivi per migliorare la qualità del territorio e garantire condizioni più sicure per cittadini e passanti.

