Corso Tukory buca sul marciapiede diventa una mini discarica

Da palermotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segnalo la presenza di una buca sul marciapiede in Corso Tukory, ormai trasformata in una piccola discarica. Questa condizione evidenzia un problema di decoro e sicurezza urbana che richiede interventi tempestivi per migliorare la qualità del territorio e garantire condizioni più sicure per cittadini e passanti.

Desidero segnalare una situazione di evidente degrado urbano nel territorio della città di Palermo, che ritengo meritevole di attenzione pubblica. Come mostrano le immagini allegate, in corso Tukory, all’altezza del civico 200, un’area delimitata da transenne e rete arancione – presumibilmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

corso tukory buca sul marciapiede diventa una mini discarica

© Palermotoday.it - Corso Tukory, buca sul marciapiede diventa una mini discarica

Leggi anche: Auto sul marciapiede e passo carrabile bloccato in via Santa Maria dell’Arco: l’inciviltà che diventa ostacolo per tutti

Leggi anche: Una montagna di rifiuti sotto le finestre, in via Val Malenco a Quarto Oggiaro la mini discarica che fa infuriare i residenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.