Corso Tukory buca sul marciapiede diventa una mini discarica
Segnalo la presenza di una buca sul marciapiede in Corso Tukory, ormai trasformata in una piccola discarica. Questa condizione evidenzia un problema di decoro e sicurezza urbana che richiede interventi tempestivi per migliorare la qualità del territorio e garantire condizioni più sicure per cittadini e passanti.
Desidero segnalare una situazione di evidente degrado urbano nel territorio della città di Palermo, che ritengo meritevole di attenzione pubblica. Come mostrano le immagini allegate, in corso Tukory, all’altezza del civico 200, un’area delimitata da transenne e rete arancione – presumibilmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Auto sul marciapiede e passo carrabile bloccato in via Santa Maria dell’Arco: l’inciviltà che diventa ostacolo per tutti
Leggi anche: Una montagna di rifiuti sotto le finestre, in via Val Malenco a Quarto Oggiaro la mini discarica che fa infuriare i residenti
DVP Tukory - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.