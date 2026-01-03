Corro dopo aver detto basta alla droga

Alessandro, simbolo di rinascita, prenderà oggi la torcia olimpica in segno di speranza e impegno. La sua storia rappresenta il percorso di chi ha deciso di dire basta alla droga e di riprendere in mano la propria vita. Questo gesto vuole essere un messaggio di solidarietà e di incoraggiamento per tutti coloro che affrontano sfide simili, dimostrando che è possibile cambiare e ricostruire un futuro.

Alessandro oggi prenderà in mano la torcia olimpica. Per lui un atto simbolico "a nome di tutti quei ragazzi e quelle ragazze che si impegna o ogni giorno per riprendere in mano le loro vite in Comunità". Alessandro Carraro gli ultimi anni li ha trascorsi a San Patrignano. E' arrivato qui nell'ottobre del 2022. Come i compagni e le compagne di viaggio che ha incontrato in comunità, ha voluto lasciarsi alle spalle una vita di dipendenze. Una vita che ha finito con il perdersi tra il gioco, l'alcol e le sostanze stupefacenti. Nato e cresciuto a Mestre, era uno di quei ragazzini che vedeva nello sport, il calcio, non solo un sogno, ma anche quello spazio personale in cui ci sentirsi libero di esistere.

