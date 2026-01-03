Corriere dello Sport | Solo baci senza saluti | Lang vede ancora azzurro

Lang mantiene fiducia nell’Italia, sottolineando l’importanza dei social come nuovo modo di comunicare e il legame con Napoli come scelta di valore. Questa prospettiva riflette un legame autentico con il territorio e l’uso delle piattaforme digitali come strumento di dialogo e condivisione. Un approccio sobrio che evidenzia la continuità tra passione sportiva e innovazione comunicativa, senza enfasi superflua.

I social come linguaggio, Napoli come scelta. Noa Lang continua a spedire segnali tutt'altro che casuali in un momento in cui il mercato potrebbe, a sorpresa, coinvolgere anche lui. Prima il sole e il panorama del Golfo, poi la visita in incognito al Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli con i figli, infine l'istantanea dei festeggiamenti dopo il gol segnato all'Atalanta, l'unico finora con la maglia azzurra. Tre storie in pochi giorni, l'ultima delle quali – un bacio mandato verso l'obiettivo – è forse la più eloquente.

RASSEGNA STAMPA: I NOMI DEL CORRIERE DELLO SPORT Secondo l'edizione odierna del quotidiano romano, il DS Polito ha una priorità tattica ben definita: l'esterno sinistro a tutta fascia - facebook.com facebook

Noa Lang, menajerler araciligiyla Galatasaray'a önerildi. (Corriere dello Sport) x.com

