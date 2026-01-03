Corriere dello Sport – perché i loro rinnovi sono una priorità

Il rinnovo di contratto di Mancini e Cristante rappresenta una priorità per il Corriere dello Sport. Secondo fonti vicine alla società, le trattative sono in fase avanzata e occupano una posizione centrale nelle strategie di mercato. La continuità di questi giocatori è considerata fondamentale per il progetto sportivo della Roma, e le trattative sono monitorate attentamente per garantire stabilità e prospettive future.

2026-01-03 11:06:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: ROMA – Una priorità. I rinnovi di Mancini e Cristante sono in cima al faldone che sta sulla scrivania di Massara. Sia il contratto del difensore che quello del centrocampista sono in scadenza tra un anno e mezzo, per la precisione nell’estate del 2027. Non c’è fretta, è vero, ma i dialoghi sono già iniziati e si parte dal presupposto di voler continuare insieme. Non è un mistero: per la Roma questa doppia firma, non così difficile da raggiungere, ha la “precedenza” su altre situazioni, anche di chi potrebbe andare via tra pochi mesi, vedi Pellegrini, Celik, El Shaarawy e Dybala, tutti in scadenza alla fine di questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

