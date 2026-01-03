Corriere dello Sport | Mou su Lucca Offerto Dovbyk

Il mercato dei centravanti si infiamma, con il Napoli protagonista. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Mourinho ha messo nel mirino Lucca, mentre è stata avanzata anche l’offerta per Dovbyk. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione, dove le strategie delle squadre continuano a plasmare il futuro delle rose. Restano da seguire gli sviluppi di queste operazioni, che potrebbero influenzare gli equilibri della prossima stagione.

Il giro dei centravanti è partito e il Napoli è già al centro della scena. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nome caldo è quello di Lorenzo Lucca, sempre più candidato a lasciare gli azzurri in questa sessione invernale, a soli sei mesi dal suo arrivo. Un investimento pesante, il secondo più oneroso dell'ultima estate dopo Hojlund, con 35 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto, che finora non ha prodotto i risultati attesi. I numeri raccontano una realtà chiara, sottolineata ancora dal Corriere dello Sport: 570 minuti in 20 presenze complessive e un solo gol, segnato contro il Pisa il 22 settembre.

