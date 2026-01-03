Corriere dello Sport – a Cagliari può andare in panchina grazie a una deroga che numero di maglia indossa

Nel calcio italiano, alcune storiche eccezioni permettono a determinati allenatori di sedere in panchina con una deroga, come avviene a Cagliari. Questa normativa può influenzare le dinamiche del club e le scelte di formazione. Per quanto riguarda Niclas Füllkrug, il nuovo attaccante del Milan, si conosce il numero di maglia che indossa, contribuendo a definire il suo ruolo e la sua presenza in squadra.

2026-01-02 14:43:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Ora è ufficiale: Niclas Füllkrug è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante tedesco già da giorni è a Milano ed era in tribuna nella scorsa partita di campionato contro il Verona. Nonostante il suo arrivo sia stato ufficializzato oggi, l’ex Borussia Dortmund e West Ham potrà scendere in campo già a partire dalla partita di stasera contro il Cagliari: questo grazie a una deroga che Cagliari e Milan hanno ottenuto dalla Figc che permette ai giocatori tesserati nello stesso giorno della partita di essere in distinta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

