Correggio doppio presidio davanti al macello di Fosdondo

Oggi a Correggio si sono svolti due presidi davanti al macello “Zerbini e Ragazzi” per esprimere il proprio dissenso nei confronti della macellazione degli equini. Attivisti, provenienti anche da fuori zona, hanno manifestato pacificamente chiedendo alle istituzioni di intervenire per abolire questa pratica. L’evento si inserisce in un più ampio dibattito sulla tutela degli animali e le politiche di settore.

Correggio (Reggio Emilia), 3 gennaio 2025 - Alcune decine di attivisti di gruppi animalisti, arrivati soprattutto da fuori zona, hanno manifestato oggi al doppio presidio a Correggio, per protestare contro il macello equino "Zerbini e Ragazzi", ma anche per sollecitare le istituzioni ad abolire la macellazione degli equini. I video realizzati da Animal Equality in quel macello hanno già fatto avviare un'inchiesta dalla Procura della Repubblica reggiana, con interventi anche a livello politico, attraverso interrogazioni in Regione e in Parlamento. Davanti alla sede dell'azienda di macellazione sono stati esposti anche striscioni e cartelli, tra slogan non proprio amichevoli verso i responsabili dell'azienda di Fosdondo La mobilitazione nasce a seguito della investigazione diffusa da Animal Equality, che ha svelato come si lavora in quella struttura.

