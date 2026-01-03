Coppia pusher arrestata | con sé aveva cocaina e soldi
Nella giornata di ieri, la polizia di Cassino ha arrestato una coppia di coniugi accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Durante l’intervento, sono stati trovati con sé cocaina e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell’ordine contro il traffico di droga nella zona.
Coppia di pusher in manette. Nei giorni scorsi la polizia di Stato di Cassino ha tratto in arresto una coppia di coniugi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Nello specifico la coppia era in possesso di ben tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 58 grammi. I due. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Anagni. Cocaina e crack occultate in una credenza e quasi 4mila euro in contanti. Coppia di pusher arrestata dai Carabinieri
Leggi anche: Acerra, coppia di pusher arrestata con oltre 180 grammi di droga e 13mila euro in contanti
Trovati con 3 involucri di cocaina: arrestata una coppia di pusher - Nei giorni scorsi la polizia di Stato del commissariato di Cassino ha tratto in arresto una coppia di coniugi per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. ciociariaoggi.it
Porto di Gioia Tauro, scoperti e sequestrati 248 kg di cocaina purissima
“Un’ex coppia si rivede a Natale”: i fan sognano il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato Scopri cosa è successo nei commenti! - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.