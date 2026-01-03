Coppia aggredita e rapinata dopo la notte in discoteca

Una coppia di turisti italiani di circa 30 anni è stata vittima di una rapina nella zona del porto, subito dopo una serata in discoteca. Secondo quanto riferito alle autorità, due uomini stranieri tra i 40 e i 50 anni avrebbero aggredito e derubato i due dopo aver trascorso la notte a ballare in un locale della zona. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Rapina dopo la discoteca, ai danni di una coppia di turisti trentenni. I due, italiani, hanno riferito stamattina alle autorità di essere stati rapinati da due stranieri tra i 40 e i 50 anni, dopo aver trascorso la notte a ballare in un locale nella zona del porto. Stando a quanto denunciato, la.

