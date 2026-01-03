Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani sostenibilità e grandi firme

Dal 4 al 6 gennaio, il Palaindoor “Ovidio Bernes” di Udine ospita la 20ª Coppa del Mondo Under 20 di scherma, con le prove di spada femminile Cadette e Giovani. L’evento introduce la categoria Under 17 e vede Mara Navarria come madrina. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, offrendo un’occasione di confronto tra giovani talenti e promozione di sostenibilità.

Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme - Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su ... sportface.it

Udine capitale mondiale della scherma giovanile, in arrivo 300 atlete - La manifestazione si concentrerà al palazzetto indoor Bernes di via del Maglio ... udinetoday.it

CROSSISTA NATA Dopo i primi podi in Coppa del Mondo… Ci vuole una bella pedalata! Snowboard cross o ciclocross, Michi Moioli è forte sempre! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.