Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani sostenibilità e grandi firme
Dal 4 al 6 gennaio, il Palaindoor “Ovidio Bernes” di Udine ospita la 20ª Coppa del Mondo Under 20 di scherma, con le prove di spada femminile Cadette e Giovani. L’evento introduce la categoria Under 17 e vede Mara Navarria come madrina. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, offrendo un’occasione di confronto tra giovani talenti e promozione di sostenibilità.
Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Udine capitale della scherma giovanile internazionale Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme
Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme
La Coppa del Mondo Under 20 di spada dà il via al 2026 della scherma: da sabato la tappa maschile di Basilea, domenica inizia invece la tre giorni femminile a Udine; Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine; Erika Saraceni: il record Under 20 nel salto triplo, i primi Mondiali e l'obiettivo Olimpiadi · Atletica; L'Italia nel 2025 | Review nazionali italiane.
Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine - La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all’udinese Giulia ... udine20.it
Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme - Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su ... sportface.it
Udine capitale mondiale della scherma giovanile, in arrivo 300 atlete - La manifestazione si concentrerà al palazzetto indoor Bernes di via del Maglio ... udinetoday.it
CROSSISTA NATA Dopo i primi podi in Coppa del Mondo… Ci vuole una bella pedalata! Snowboard cross o ciclocross, Michi Moioli è forte sempre! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.